«اتصالات» تطلق قريباً الجيل الثاني من «إي سيم»

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشفت «اتصالات» عن استكمال استعداداتها التقنية والفنية لإطلاق الجيل الثاني من تقنية الـ «إي سيم» في الفترة المقبلة، مؤكدة أنها كانت حققت نجاحات مبهرة في استخدامات هذه التقنية في الجيل الأول الذي طرحته في شهر مايو الماضي، وتم تشغيلها فعلياً على ساعات Apple Watch.

وأكدت الشركة أنها جاهزة تقنياً وفنياً لإطلاق التقنية بشكل حصري في الدولة، وأنها في طور اللمسات الأخيرة للإطلاق التجاري قبل نهاية ٢٠١٨، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة الدائم والمستمر لتتبوأ المكانة الريادية لقطاع الاتصالات المحلي والإقليمي، وكانت شركة آبل قد أعلنت عن قائمة مختصرة للشركات والشبكات التي تحتل مراتب الجاهزية لإطلاق هذه التقنية، وكانت دولة الإمارات قد احتلت مرتبة متقدمة من هذه القائمة عبر «اتصالات».

وقال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»إن الشركة تسعى دائماً لأن تكون في طليعة مشغلي الاتصالات في العالم جلباً للتقنيات والخدمات المتطورة، وتهدف دوماً لأن تكون الخيار الأول للمشتركين في دولة الإمارات.

وأضاف، أن تقنية الـ «إي سيم» التي تم إطلاقها في منتصف العام الجاري تتيح للعملاء إجراء مكالمات صوتية واستخدام البيانات والتصفح على شبكة الإنترنت من خلال نفس رقم الهاتف المتحرك على ساعات Apple Watch دون الحاجة إلى قرب جهاز الهاتف المتحرك المرتبط مع الساعة، الأمر الذي يمكّن العملاء من استخدام التقنية بسلاسة ويسر أثناء التنقل وممارسة الرياضة، أو القيام بكافة الأعمال دون الحاجة إلى حمل الجهازين في آن واحد.

كما أشار الخولي إلى أن الجيل الثاني من «إي سيم» سيمكّن العملاء من استخدام رقمي هاتف متحرك على نفس أجهزة آبل المتحركة للمرة الأولى في العالم، مؤكداً أن اتصالات أجرت العديد من الاختبارات والتحسينات على الجيل الأول لضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة العالمية التي تتبناها الشركة في كافة قطاعات أعمالها.

وعلى صعيد متصل، تستعرض اتصالات في جناها المشارك في جيتكس تقنيات استثنائية في مجال الرعاية الصحية، تشمل مجموعة واسعة من الحلول والمفاهيم الذكية التي سيكون لهذا الأثر الكبير في إثراء هذا القطاع المحوري، وهو الأمر الذي يؤكد الدور الفاعل الذي تلعبه اتصالات في المساهمة في دعم الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وصرح د. أحمد بن علي نائب الرئيس الأول اتصال المجموعة في مجموعة اتصالات: نهدف من خلال هذه الحلول الرقمية التي نتبناها إلى إيجاد منظومة صحية مبتكرة، تمتاز بالكفاء والموثوقية وتشكل معياراً جديداً في ميدان الطب والرعاية الصحية المستقبلية، حيث نواصل في «اتصالات» مساعينا الحثيثة لريادة الابتكار الرقمي في دولة الإمارات عبر كافة القطاعات، ولاسيما في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف بن علي، تتنوع التقنيات الحاضرة في جناحنا هذا العام في ركن الرعاية الصحية الذكية، حيث تضم تقنيات التعرف إلى الحالة الصحية المستقبلية، واحتمالية الإصابة بأمراض معينة على أساس العامل الوراثي، علاوة على شبكات التطبيب عن بعد حيث يمكن للمرضى الوصول إلى أفضل رعاية صحية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، علاوة على توفير الأدوات المناسبة للأطباء لاتخاذ قرارات أفضل عند التعامل مع الحالات المرضية المختلفة.

وكشفت «اتصالات» هذا الأسبوع النقاب عن «روبو فارماسي»، وهو عبارة عن نظام صيدلي روبوتي مستقبلي بدون تدخل بشري، ويعتبر «روبو فارماسي» أول تجربة عملية لتقنية الجيل الخامس من الشركة، كما تستعرض محاكي الموجات فوق الصوتية وهو جهاز محاكاة افتراضية عالية الدقة، مصمم لجعل التعلم أكثر جاذبية وبديهية، وتعرض في ركن الرعاية الصحية الذكية برنامج SharpSurgeon، وهو جهاز محاكاة آخر للتدريب على جراحة العمود الفقري.

ويمكن لزوار جناح «اتصالات» التعرف إلى مدى تأثير تقنية الواقع المعزز في التعليم الطبي، عبر مشاهدة جسم إنسان ينبض بالحياة في وضع ثلاثي الأبعاد باستخدام وظيفة الواقع المعزز عبر جهاز آيباد، حيث تقدم منصة تعلم التشريح التفاعلية «3D4Medical» جسم الإنسان برؤية ثلاثية الأبعاد لعرض محتوى تعليمي تفاعلي للطلاب.