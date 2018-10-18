«العدل» تقدِّم حزمة متطورة من الخدمات الذكية

المصدر: دبي- البيان

تفقّد سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، يرافقه جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعدد من قيادات الوزارة، منصة عرض الوزارة في معرض جيتكس أمس، كما تفقّد المطروشي عدداً من أجنحة الوزارات والهيئات المشاركة. حيث أشاد بالدور الذي يلعبه معرض جيتكس في ترسيخ مكانة الإمارات في هذا القطاع الحيوي والهام، وما يقدمه من فرص لتعزيز جهود التطوير والارتقاء بمستويات كفاءة العمل والأداء، وباعتباره أحد أهم ثلاثة معارض عالمية متخصصة في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن المعرض قد ساهم عبر دوراته السنوية في إبراز حزمة الخدمات الذكية والإلكترونية المتميزة، التي تقدمها منظومة العدل بالدولة لجمهور المتعاملين.

نشاط

وتشارك وزارة العدل في معرض جيتكس 2018 في دورته الـ 38، بمنصة تقدم لزوارها حزمة من خدمات العدل والقضاء الذكية، والتي تعزز من دور التقنيات الحديثة في إدارة العمل القضائي، وتحقيق الاستفادة المرجوة من الخدمات الذكية، كمشروع طموح ومتكامل على كافة مستويات العمل بالوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية بالدولة، ضمن مجموعة خدمات ذكية وإلكترونية أخرى، تقدَّم لجمهور المتعاملين مع خدمات الوزارة.

وأكد عبد الله الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، أن منصة الوزارة لهذا العام، تقدم تنافسية جديدة على مستوى جاهزية الخدمات الذكية، وتبنِّي الابتكار التكنولوجي من خلال تطبيقات خدمات المتعاملين والباحثين وغيرهم، وقد حرصنا خلال العام الجاري، على إطلاق حزمة متطورة، تضمن سرعة الإنجاز، سواء على مستوى الأفراد أو الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوزارة في جناحها بقاعة الشيخ راشد، عروضاً عن نظام الزواج الذكي في نسخته الجديدة، ونظام التوثيقات الإلكتروني، ونظام الجريدة الرسمية، وتطبيق التشريعات الذكي، وتطبيق القرارات العظمى، بجانب النظام الذكي لتحليل البيانات القضائية، والمخصص لقيادات الوزارة ورؤساء المحاكم الاتحادية.

مشاركة

وتأتي مشاركة وزارة العدل في معرض جيتكس هذا العام، لما لها من دور محوري وهام مع باقي المؤسسات الحكومية، في إبراز حزمة الخدمات الذكية والإلكترونية المتميزة التي تقدمها منظومة العدل بالدولة لجمهور المتعاملين، والتي تعبّر عن جهود الوزارة والتزامها برؤية القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات وحكومتها في مقدم حكومات العالم عام 2021 م، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة بتقديم خدمات متميزة ومنهجية، بجانب نشر المعرفة.

كما تهدف هذه المشاركة إلى الاطلاع على آخر التحديثات والتطورات التي حدثت على تقنية المعلومات والاتصالات، باعتبارها من أهم الأدوات التي تستخدمها المؤسسات الحكومية في تلبية المتطلبات المتزايدة، جراء التغيرات المتسارعة في العملية الإدارية، وبهدف الاستفادة من تطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.