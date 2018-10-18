دوائر حكومة الشارقة تطلق مزيداً من الخدمات الذكية

المصدر: دبي- البيان

تسابقت دوائر حكومة الشارقة في معرض جيتكس للكشف عن أحدث خدماتها أمام زوار المعرض، ومنها قيام بلدية الشارقة بإطلاق تطبيق «تصنيف النجوم»، وهو عبارة عن تطبيق لتصنيف المقاولين والاستشاريين. وأطلقت البلدية أيضاً الهوية الجديدة لموقع البلدية الإلكتروني، إضافة إلى عرض توعوي عن برنامج «سابق» للتحول الرقمي في بلدية الشارقة.

وشهد اليوم الرابع من المعرض، تسلم الشيخ خــالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية درع شكر وتقدير من صالحة عبيد غابش، رئيس المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمدينة الشارقة، تقديراً على تعاون الدائــرة في إطلاق تطبيق مجلة «مرامي».

أما مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فقد وقعت اتفاقية مع شركة «الناطق للتكنولوجيا» بهدف تحقيق التعاون المثمر في مجالات تطوير خدمات التقنيات المساندة، في مركز التقنيات المساندة التابع للمدينة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة: «تواصل دوائر حكومة الشارقة تألقها بعد توالي كشفها عن المزيد من التطبيقات التقنية والحلول الرقمية المتطورة، بما يوازي النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة الميادين».