«زوهو» تعقد 15 اتفاقية لتعزيز انتشار حلولها التقنية

المصدر: دبي- البيان

كشفت «زوهو»، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2018 عن توقيعها أكثر من 15 اتفاقية شراكة مع شركاء محليين لتعزيز انتشار حلولها التكنولوجية في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

كما أعلنت «زوهو»، المزوّد الرائد لتطبيقات الأعمال القائمة على السحابة، افتتاح مقر إقليمي لها في دبي لتوفير خدماتها لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم عملياتها التشغيلية وتوثيق التعاون مع شركائها المحليين، بما يسهم في ترسيخ علاقاتها مع العملاء وتوسيع نطاق انتشارها.

وقال هايثر نيزام، نائب رئيس إدارة المنتجات في شركة زوهو، إن «افتتاح المقر الإقليمي في دبي يأتي انطلاقاً من التزامنا بالتوسع على صعيد المنطقة، حيث قامت الشركة بتعديل محفظة منتجاتها خصيصاً لتتناسب مع الاحتياجات المحلية والإقليمية وتلبية تطلعات العملاء هنا وتجاوز توقعاتهم».

وقامت «زوهو» بإضافة تحديثات جديدة لحزمة حلولها المتكاملة «زوهو وان»، التي تم إطلاقها في الإمارات في وقت سابق من هذا العام. وتشمل حزمة «زوهو وان» حل إدارة علاقات العملاء «زوهو سي آر إم» Zoho CRM، وتطبيق المحاسبة «زوهو بوكس» Zoho Books الذي يساعد الشركات على تقديم الإقرارات الضريبية، وبرمجيات أتمتة العمليات التجارية «زوهو كرياتور» Zoho Creator، وبرمجيات إدارة الموارد البشرية «زوهو بيبول» Zoho People، وتعتبر هذه من المنتجات الأكثر مبيعاً في الدولة ومن بين 40 تطبيقاً آخر ضمن حزمة «زوهو وان».