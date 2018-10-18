1.8 مليون متابع لموقع «الإمارات للمزادات»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

ليس غريباً أن يتجاوز عدد متابعي موقع «الإمارات للمزادات» حاجز 1.8 مليون شخص منذ تأسيسها في دبي عام 2004 شركةً متخصصةً في نشاط المزادات على مستوى المنطقة، فضلاً عن تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية لبيع المركبات وأرقام السيارات والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميزة للهواتف المتحركة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة ومعدات البناء والتصنيع.

ونجحت «الإمارات للمزادات» خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانتها وتحقيق سلسة إنجازات ليس أقلها تسجيل 10 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يقول رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب عبدالله المناعي، إن نجاحنا لم يأتِ بالصدفة، بل واجهنا طيلة 14 عاماً ولا نزال نواجه تحديات لا تلبث أن تحفزنا على المزيد من النجاح والتوسع إلى دول العالم، حيث تم إنشاء أفرع لـ «الإمارات للمزادات» في مصر والبحرين وبريطانيا.

تفخر الشركة بأن عدد ما باعته في مزاداتها يتجاوز نصف مليون مادة سواء أكانت رقم هاتف مميزاً أو عقاراً، وهي في الوقت ذاته تحافظ على متوسط بيع للمركبات يصل إلى 100 مركبة في كل مزاد.

تُشارك «الإمارات للمزادات» الشركة الرائدة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، كراعٍ «رئيسي - بلاتيني» لجناح حكومة دبي الذكية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» الذي يختتم اليوم، إضافة إلى مشاركتها بمنصة مستقلة عرضت فيها أبرز إنجازاتها ومشاريعها المبتكرة، وسلطت الضوء على خدماتها ومنتجاتها الذكية في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية التي تُعد الأحدث من نوعها في المنطقة.

شراكة

قال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الإمارات للمزادات»: «إن مشاركتنا المُتجدّدة في أسبوع جيتكس للتقنية، بوصفنا رعاة رئيسيين لجناح حكومة دبي الذكية، أو عبر منصة مستقلة، تندرج في إطار حرصنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، وسعينا للتعرف إلى أحدث الأنظمة والحلول التقنية التي تمكّن الشركة من تطوير خدماتها وأدائها وتعزيز ريادتها في مجال تنظيم وإدارة المزادات وفق أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف المناعي أن «الإمارات للمزادات» تولي أهمية وعناية خاصة لمسألة التطوير المستدام لأنظمتها التقنية لتكون على أعلى مستوى من الدقة والأمان والسهولة، بما يضمن لها كسب رضا متعامليها والارتقاء الدائم بسمعتها ومكانتها، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والعالمية المشهود لها على الصعيد المؤسسي، وكذلك لصالح شركائها الاستراتيجيين، في إطار حرصها الدؤوب على مواكبة مسيرة التحول الذكي الذي تشهده الدولة في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة.

وعرضت «الإمارات للمزادات» نشاطاتها المتخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية، التي تستهدف مزادات بيع المركبات وأرقام السيارات المميزة والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميّزة للهواتف المتحرّكة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة ومعدّات البناء والتصنيع، وغيرها الكثير.

وعرضت الشركة خدماتها الذكية التي توفر أقصى درجات المرونة وسهولة الاستخدام للمتعاملين، مثل المنصات الإلكترونية والمزايدة عن طريق الموقع الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية التواصل عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

يُذكر أن «الإمارات للمزادات» تشارك منذ عدة أعوام في رعاية جناح حكومة دبي الذكية في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية في الدولة، والإضاءة على التجربة الرائدة والمشرقة التي تمثلها حكومة دبي الذكية، وضمن اهتمام الشركة بدعم ومواكبة النظم المعلوماتية الذكية.