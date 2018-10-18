بلدية مدينة أبوظبي تستعرض مشروع التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك بلدية مدينة أبوظبي ضمن منصة حكومة أبوظبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات في أحداث وفعاليات معرض «جيتكس 2018» في دبي من خلال استعراضها عدداً من المشاريع الاستراتيجية ولا سيما على صعيد رؤيتها في مجال التحول الرقمي للخدمات والمتوقع إنجازه مع نهاية العام الحالي 2018.

وقام سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بزيارة جناح الدائرة ضمن معرض جيتكس 2018، وكذلك تفقد الأجنحة الأخرى المشاركة.

وأكدت البلدية أنها تحرص على المشاركة في معرض «جيتكس» كونه منصة اقتصادية وتكنولوجية مهمة تستطيع البلدية من خلاله عرض إنجازاتها في مجال الخدمات الرقمية، وبالوقت ذاته الاطلاع على التجارب الناجحة والمميزة في هذا المجال، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال منصة حكومة أبوظبي أن تعكس مؤشرات النمو في حجم خدماتها الرقمية وتصاعدها منذ انطلاقتها الحقيقية والمنهجية في أبريل الماضي، موضحة أنها تعرض آخر مستجدات مشروع التحول الرقمي للخدمات، ومشروع مدن زايد الذكية، وخدمة الرهن العقاري الرقمية الأولى على مستوى العالم، وخدمات إدارة البيانات في مجال التفتيش الإلكتروني المتنقل.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى حرصها على تحقيق رؤية حكومة أبوظبي من خلال سعيها المستمر نحو تطوير أدائها عبر استثمار أحدث الوسائل التكنولوجية، والإمكانيات الفنية التي تؤهلها لتقديم خدمات عصرية تتناسب مع حجم التحديات والطموحات.