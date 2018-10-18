«دبي الذكية» تستعرض استراتيجيات المدن المتطورة

المصدر: دبي - البيان

تستعرض «دبي الذكية» حزمة من استراتيجيات ومبادرات المدن الذكية القائمة على حلول التكنولوجيا المتطورة، من خلال مشاركتها في «جيتكس».

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام «دبي الذكية»: «حرصت دبي الذكية منذ بداية قيادتها لعملية التحول الذكي لإمارة دبي على إطلاق استراتيجيات مبتكرة ومتقدمة تتبنى التقنيات الحديثة، بهدف قيادة جهود التحول الذكي في الإمارة نحو آفاق جديدة، وتأسيس بنية تحتية متطورة للخدمات والحلول الذكية، تعزز مكانة دبي بصفتها المدينة الأسعد والأذكى على مستوى العالم».

وأضافت: «وضعت قيادتنا الرشيدة رؤية وتصوراً مستقبلياً للمدينة الذكية، ما يوفر للمواطنين والمقيمين والزوار كل ما يحتاجونه من خدمات وفق أفضل المعايير، ولتحقيق هذه الرؤية قمنا بتوطيد أواصر التعاون مع جميع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لتوحيد الجهود وتعزيز عملية التحول الذكي في دبي، وقد تمثلت ثمرة هذه الجهود في خلق واقع ملموس من خلال حضور جميع الشركاء اليوم في جناح دبي الذكية ضمن أسبوع جيتكس، الذي يشكل منصة رائدة تعرض أحدث الحلول المبتكرة أمام جمهور المهتمين وخبراء المدن الذكية والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم».

حكومة بلا ورق

تعد استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية من أهم وأبرز المشاريع الطموحة التي تقدمها «دبي الذكية»، وتهدف إلى التخلص من المعاملات الورقية الداخلية والخارجية ضمن دوائر حكومة دبي بشكل نهائي بحلول العام 2021. ومن المقرر تنفيذ هذه الاستراتيجية ضمن 43 جهة حكومية و200 مركز خدمة، ما ينعكس على تطوير 1600 خدمة حكومية و124 تطبيقاً ذكياً.

من جهة أخرى تسلط دبي الذكية الضوء على «استراتيجية دبي للبلوك تشين» التي تهدف إلى جعل حكومة دبي الأولى في العالم التي تجري 100% من معاملاتها عبر قاعدة بيانات مشفرة عبر الإنترنت بحلول عام 2020.

الذكاء الاصطناعي

في مجال الذكاء الاصطناعي وترجمةً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، كانت دبي الذكية سباقة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة من المبادرات، حيث أطلقت خدمة «راشد» للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تقديم إجابات رسمية وموثوقة عن أسئلة المتعاملين بخصوص ما يلزم من إجراءات ومستندات ومتطلبات لإجراء مختلف المعاملات المتعلقة بتأسيس شركة، أو البحث عن مدرسة، أو إجراءات استصدار تأشيرة، وغيرها الكثير.

كما أطلقت دبي الذكية «استراتيجية إنترنت الأشياء» لبناء أكثر أنظمة إنترنت الأشياء تطوراً في العالم، كما شمل إطلاق هذه الاستراتيجية الإعلان عن «نظام إدارة الحشود» في دبي كأول مشروع تقني في استراتيجية إنترنت الأشياء يتم من خلاله تنظيم الحشود في دبي في المواسم الأكثر ازدحاماً بالتجمعات لزيادة الأمان والسلامة.