تزويد 10800 مركبة أجرة في دبي بـ «واي فاي» مجاني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن المباشرة في تنفيذ مشروع مشترك لتزويد جميع مركبات الأجرة في إمارة دبي البالغ عددها (10800) مركبة تقريباً بخدمة واي فاي مجانية وذلك بهدف إسعاد مستخدميها وإضفاء المزيد من المتعة والفائدة على تنقلاتهم اليومية عبر مركبات الأجرة بالإضافة إلى حرص الطرفين على الإسهام الفعّال في دعم جهود الإمارة لتصبح دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين في جيتكس، ووقّع الاتفاقية عن الهيئة مطر الطاير، المدير العام ورئيس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، فيما وقعها عن دو، محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تماشياً مع مساعينا الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم، يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات لتوفير خدمات ذكية وتقنيات اتصال لاسلكية عبر سيارات الأجرة في دبي. وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في إطار جهودنا المبذولة لدعم حكومة دولة الإمارات في رؤيتها نحو جعل تقنيات وخدمات الاتصال الحديثة متوفرة للجميع بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021».

وأكد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستباشر في تركيب الأجهزة المطلوبة في مركبات الأجرة على أن ينتهي العمل من تغطية جميع مركبات الأسطول لشركات الامتياز الست العاملة في دبي خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية.

تصفّح الإنترنت

وأضاف بهروزيان: «تتيح خدمة الواي فاي المجانية لرواد مركبات تصفّح شبكة الإنترنت على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة، الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام السريعة أثناء رحلاتهم، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل دائماً على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات وذلك بالتعاون مع مزودي الخدمة في الدولة».

وأوضح أن هذه الخدمة ستخضع للتقييم المستمر وبشكل دقيق ليتم توسيعها وتطويرها بالتعاون مع دو وذلك لضمان تمتع الركاب باستخدام هذه الخدمة بشكل سلس ومستمر، مشيداً بالخدمات التي تقدمها دو في عموم الدولة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة في المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات الحرص الشديد للهيئة على إسعاد متعامليها من جميع شرائح المجتمع، ومنهم رواد مركبات الأجرة في إمارة دبي، الذين يتنقلون بشكل يومي عبر مركبات متطوّرة ومريحة يقودها سائقون مهرة ومتدربون على التعامل بمهنية عالية مع الركاب من السكان والسائحين والزائرين.

تتوفر خدمة واي الإمارات في أكثر من 400 موقعاً على امتداد دولة الإمارات بما في ذلك المواقع التابعة لهيئة الطرق والمواصلات مثل مترو وترام دبي، إضافة إلى عدد من مراكز التسوق وإعمار بوليفارد في داون تاون دبي والقرية العالمية وغيرها من المواقع.

جميع المواقع وتوفر هذه الخدمة مزايا نفاذ آمن وسلس إلى جميع المواقع والتطبيقات الحكومية، إضافة إلى تطبيقات الدردشة واستخدام البريد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتهدف الخدمة إلى تعزيز سعادة سكان دولة الإمارات عبر تمكينهم من الاتصال بالإنترنت عبر خيارين اثنين وهما: خدمة واي فاي الإمارات المجانية وخدمة واي فاي الإمارات الممتازة، وهي خدمة مدفوعة تقدم للمستخدمين مزايا تنزيل/‏‏‏ تحميل غير محدودة مقابل أسعار مقبولة جداً.

منصة دبي بالس

ومن ناحية أخرى أعلنت دو، عن تعاونها مع هيئة تنمية المجتمع لتزويدها بالخدمات المتطورة التي تقدمها منصة دبي بالس، المملوكة والمدارة من قبل مكتب دبي الذكية، حيث ستعمل دو على مساعدة الهيئة في إنشاء مجموعة من لوحات التحكم لتوفير إحصاءات سريعة ودقيقة لأنشطة أعمال الهيئة. جاء الإعلان عن التعاون خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018.

يسعى فريق تكنولوجيا المعلومات في هيئة تنمية المجتمع إلى تطوير لوحات تحكم متعددة تسهل عملية اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة عالية. ويعتبر الحصول على معلومات دقيقة وسريعة أحد المطالب الرئيسية لهيئة تنمية المجتمع لتعزيز عملياتها الهادفة إلى تحسين مختلف جوانب المجتمع المحلي بدولة الإمارات. وبموجب اتفاقية التعاون، ستعمل دو على تلبية هذه المتطلبات من خلال تزويد الهيئة بحلول منصة الأعمال الذكية التي تقدمها «دبي بالس».

وقال أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع: «يعد الاستثمار في الموارد المتاحة وبناء شراكات فعالة من المهام الرئيسة لهيئة تنمية المجتمع في إطار جهودها المبذولة لتطوير الخدمات المجتمعية بما يتماشى مع أهداف حكومة دبي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك وسعيد. ومن خلال تطبيق حلول لوحات التحكم التي توفرها منصة دبي بالس، سنتمكن من تحسين وظائف عملياتنا».

وستعمل دو على إنشاء نسخة متطورة من منصة ذكاء الأعمال واستضافتها في نطاق نموذج البنية التحتية كخدمة والمخصص لهيئة تنمية المجتمع، وسيضمن ذلك خفضاً في التكاليف وفعالية أكبر.