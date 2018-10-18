«الإمارات دبي الوطني» و«دايناميكس» يطلقان بطاقة مدفوعات تفاعلية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن إطلاق «بطاقة المدفوعات التفاعلية» من بنك الإمارات دبي الوطني بالشراكة مع «دايناميكس»، شركة تقنيات المدفوعات التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، وذلك في إطار مشاركة البنك في الدورة 38 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» في دبي.

وتأتي «بطاقة المدفوعات التفاعلية» التي تعمل بالبطارية وتعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لتتيح للعملاء الوصول إلى كل بطاقاتهم الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، سواء الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر أو مسبقة الدفع أو حتى البطاقات المتعددة العملات في بطاقة بلاستيكية واحدة، ما يوفر لهم سهولة وسلاسة مطلقة في الاستخدام. ويمكن للعملاء التقدم سريعاً بطلب الحصول على بطاقة جديدة ليقوم البنك بتحويل معلومات بطاقاتهم الحالية إلى بطاقتهم البلاستيكية الجديدة رقمياً وعن بعد، ليتم تفعيلها على الفور.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني طرح مجموعة من أكثر تقنيات البطاقات ابتكاراً في العالم ليقدم لعملائه في دولة الإمارات أعلى مستويات الراحة والقيمة التي تتيح لهم التمتع بتجربة مصرفية في غاية السهولة والبساطة.

من جهته، قال جيفري مولين، الرئيس التنفيذي لشركة «دايناميكس»: «يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني رؤية طموحة أتاحت له إطلاق «بطاقة المدفوعات التفاعلية» الحائزة على الجوائز، محدثاً بذلك نقلة نوعية في تجربة المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ليوفر لعملائه أكثر خدمات بطاقات المدفوعات سرعة وأماناً وغنى بالمزايا. وبكلمات بسيطة، تجمع «بطاقة المدفوعات التفاعلية» بين أفضل ما توفره البطاقات وتطبيقات الهواتف الذكية في بطاقة مدفوعات واحدة تحظى بقبول عالمي».