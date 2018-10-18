«استشاري الشارقة» يوظّف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني

المصدر: دبي- البيان

في مشاركته التي تعد الثانية في معرض جيتكس للتقنية، أطلق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن تواجده في جناح حكومة الشارقة ثلاثة تطبيقات ذكية تضاف لاستراتيجيته الرامية لتطوير عمله البرلماني، وتجويد المخرجات والأداء، فضلاً عن تعزيز تواصله الخارجي والداخلي.

شهد إطلاق التطبيقات كل من خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يرافقها أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري في حضور علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة مطار الشارقة، ونور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية، وعدد من كوادر حكومة الشارقة، ولفيف من المدعوين والمعنيين بشؤون التكنولوجيا.

وقامت رئيسة المجلس خولة الملا بإطلاق التطبيقات الذكية، وهي ثلاثة شملت البوابة البرلمانية، وبوابة الجمهور، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، ومن شأن تلك التطبيقات أن تساهم بشكل فعال في دعم أعمال الأمانة العامة للمجلس الاستشاري.

وأكدت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن معرض جيتكس يمثل منصة مهمة لإطلاق التطبيقات الذكية في حكومة الشارقة، ومن بينها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الذي حرص على أن يرتقي بخدماته البرلمانية ليواكب التكنولوجيا الحديثة.