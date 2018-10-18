«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق تطبيقين ذكيين

المصدر: دبي - شيرين فاروق

عرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2018 تطبيقين ذكيين، الأول يتناول قانون إصابات العمل في دوائر حكومة دبي، والثاني حول الهيكل التنظيمي الذكي لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

ويتضمن التطبيق الأول معلومات مفصلة حول إصابات العمل والمبالغ التعويضية، بهدف تعزيز إجراءات السلامة المهنية للموظفين، ووقايتهم من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الرعاية الصحية للمُصابين منهم.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لـ«البيان»، حرص الدائرة على مواكبة التطورات التقنية، والجهود الرامية لجعل مدينة دبي مدينة ذكية، ومن هذا المنطلق حرصت على إطلاق تطبيقين ذكيين للتسهيل على الموظفين والمتعاملين معها للتعرف على القوانين والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية في دبي.

وقال الفلاسي إن التطبيق الذكي الخاص بإصابات العمل الذي يوفر معلومات حول استحقاق المصاب للتعويض، عن العجز الجزئي أو الكلي، أو الوفاة بسبب إصابة العمل أو المرض المهني، ويتضمن التطبيق رسما توضيحيا لجسم الإنسان بحيث يتم وضع المؤشر على أي جزء من أجزاء الجسم فيعطي التطبيق خيارات لأنواع الإصابات التي يمكن أن يصاب بها الإنسان وبعد الاختيار يقوم التطبيق باحتساب قيمة التعويض الذي سيقدم للموظف عن الضرر الذي لحق بالموظف بناء على القرار المشار إليه.

وأضاف مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن التطبيق متوافق مع الأجهزة الذكية التي تستخدم نظام «أندرويد»، و نظام «آي أو إس»، وباللغتين العربية والإنجليزية، وهذا التطبيق يتوافق مع الدليل الإرشادي لقانون إصابات العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والدليل الإرشادي لهيئة الصحة بدبي الذي تستند إليه اللجنة الطبية بدبي لاحتساب إصابات العمل لموظفي حكومة دبي.

وأوضح الفلاسي أن التطبيق الثاني الخاص بالهيكل التنظيمي الذكي لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يقوم بعرض كافة تفاصيل الموظف المهنية بمجرد فتح الماسح الضوئي للهاتف الذكي، إذ تم وضع لوحة ذكية عند الاستقبال في مدخل الدائرة تحمل صور الإدارة العليا في الدائرة اعتباراً من المدير العام والمديرين التنفيذيين وبمجرد مسح صورة الموظف يظهر على شاشة الهاتف الذكي اسم الموظف ومنصبه والمعلومات الرئيسية عنه مع إمكانية التواصل معه.

وتحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على اتباع نهج مبتكر في تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المواطن، الذي يعد عماد التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في دولة الإمارات، وتضع الدائرة على عاتقها مسؤولية حشد الطاقات البشرية والنهوض بمنظومة العمل الحكومي وإسعاد الناس.