نظام أمني يحمي الطلبة بالحالات الطارئة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

حجزت التكنولوجيا الحديثة دوراً مؤثراً وفعالاً في مجال الأمن والسلامة، خاصة إذا تعلق ذلك بالحفاظ على أرواح الطلبة داخل صفوفهم الدراسية، فيما يتجلى هذا، من خلال «نظام التوعية الآنية» الذكي الذي تعرضه مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» خلال فعاليات معرض جيتكس، حيث يضمن النظام استجابة سريعة وفعالة للكوارث الطبيعية والحالات الطارئة، فيما يمنح أيضاً وكالات السلامة المهنية، وفرق الاستجابة الأولى للطوارئ إمكانية الوصول بشكل فوري إلى المعلومات الأساسية والأدوات اللازمة.

وبما أن التجربة خير برهان على فعالية النظام، فقد بدأت مؤسسة «نداء» تجربة فعلية للتأكد من نجاحه، وذلك عبر ربطه بفصول إحدى المدارس في دبي، حيث يتم ربط النظام بغرفة عمليات موجودة في الجهات المعنية سواء كانت الشرطة أو الدفاع المدني أو الإسعاف، وذلك عبر تركيب كاميرات داخل الفصل الدراسي، ترصد أي حالات طارئة، حيث يمكن للمعلم الموجود بالفصل المدرسي، أن يضغط على زر مخصوص لتنبيه غرفة التحكم، أو النطق بعبارة «طوارئ» فقط للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة.