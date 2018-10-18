وفد من «شرطة دبي» يزور جناح وزارة الداخلية السعودية

المصدر: دبي - البيان

زار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، معرض جيتكس العالمي لتقنية المعلومات، واطلع على التقنيات والتطبيقات الذكية خلال زيارته منصة القيادة العامة لشرطة دبي، رافقه خلالها اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من كبار الضباط.

كما زار منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث استقبله اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واطلع معاليه على أحدث تطبيقاتها الذكية.

ضاحي خلفان يطلع على التقنيات والتطبيقات الذكية | من المصدر

جناح السعودية

وعلى صعيد متصل، زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي يتقدمهم اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك في جيتكس للتقنية.

وكان باستقباله الدكتور أحمد بن جميل الميمان، رئيس اللجنة الإشرافية لمشاركة الوزارة في المعرض، وممثلون عن القطاعات المشاركة ضمن الجناح. وتجول الوفد الضيف في أرجاء الجناح، حيث اطلع على أهم الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها كل إدارات وقطاعات الوزارة للمواطنين والمقيمين والزوار. قمة الذكاء الاصطناعي

من ناحية أخرى أعلنت شرطة دبي اعتزامها استضافة قمة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وعلاقاته بالأداء الشرطي والأمني، تحت عنوان «المجتمعات المستقبلية 5.0» وإطلاق جوائز عالمية للتميز في الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، على مدار يومي 22 و23 أبريل 2019، كأول قمة على مستوى المنطقة تركز بشكل متخصص على موضوع إنفاذ القانون بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في معرض جيتكس، بحضور العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ونائبه لشؤون العمليات العقيد عدنان علي محمد، والمقدم المهندس حسين أحمد بن غليطة، نائب مدير الإدارة لشؤون التطبيقات الذكية، وتريكسي لوميرماند نائب أول رئيس مركز دبي التجاري العالمي في إدارة الفعاليات.

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي أن القمة تسلط الضوء على الأداء الشرطي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك أول حدث من نوعه يقدم منصة متخصصة لتطوير تقنيات وأدوات الأجهزة الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وأكد أن الجوائز العالمية للتميز في الذكاء الاصطناعي من شرطة دبي تعد معياراً عالمياً جديداً سيساعد قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الباحثة عن أحدث تحول نوعي. ومن ناحية أخرى، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة هيولت باكارد إنتربرايس الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا معلومات الشركات، مذكرة تفاهم بهدف تنفيذ مبادرات استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي.