توحيد آلية تنظيم الإعلانات العقارية الإلكترونية في دبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تهدف إلى تنظيم الإعلانات العقارية ووضع معايير وإجراءات وضوابط وآليات موحدة في مجال الرقابة عليها.

وقع المذكرة، سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة، وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة، وذلك على هامش «أسبوع جيتكس» المقام حالياً في دبي.

وأعرب سلطان بطي بن مجرن عن تطلعه، من خلال هذا التعاون، إلى توحيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بآلية إعلان الشركات العقارية، واستخدامها خدمات الرسائل النصية والاتصالات لتفادي إزعاج الجمهور، منوهاً بأن الهيئة ستساعد في القضاء على ظاهرة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة، التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بقصد الترويج للعقارات أو التأجير داخل وخارج الدولة.

ولفت إلى أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال الرقابة على الإعلانات الإلكترونية وخصوصاً المواقع المتخصصة في عرض العقارات وتبادل المعلومات والتنسيق بالنسبة للإعلانات غير المصرح بها أو المخالفة للنظم والقوانين وآلية حجب هذه المواقع في حال عدم تعديل وضع الإعلانات المخالفة أو عدم الالتزام بالقوانين.

وثمن حمد عبيد المنصوري جهود الدائرة ودورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني عبر الإدارة الكفؤة للقطاع العقاري، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي ترفد الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن ما تقوم به الدائرة في خدمة المتعاملين في القطاع العقاري وتطوير تشريعاته وتنظيمه وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه هو أمر يدعو للاعتزاز، إضافة إلى أنشطتها الأخرى المتعلقة بتطوير مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالإعلانات العقارية على الإنترنت، والحفاظ على مصالح الأطراف جميعاً.