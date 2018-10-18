«دبي للسيليكون» تختار «نور بنك» شريكاً استراتيجياً لمركز «ديتك»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، اتفاقية شراكة مع نور بنك لينضم بموجبها إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والمملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، بما ينعكس إيجاباً على توفير مزيد من التسهيلات والاستشارات المالية والخدمات النوعية لروّاد أعمال التكنولوجيا والشركات الناشئة التي تتخذ من مركز ديتك منصة لإطلاق ابتكاراتها ومشاريعها.

ووقّع الاتفاقية كل من وليام شابل، المدير المالي التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، وسامي العوضي، المسؤول الرئيسي لإدارة الامتثال والاتصال الحكومي في نور بنك، وذلك في جناح مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» في جيتكس.

ويتسنى لنور بنك بموجب الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، تعريف أعضاء «ديتك» بكافة الخدمات المتوفرة لديهم بإدراجها عبر الموقع الإلكتروني للمركز. كما يحظى المصرف بفرصة رعاية عدد من فعاليات «ديتك» والمشاركة فيها، فضلاً عن المساهمة بخبراته التخصصية في ورش العمل والبرامج والفعاليات التدريبية التي ينظمها مركز «ديتك» أو يستضيفها لتمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.