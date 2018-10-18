نهيان بن مبارك يطلع على أحدث الحلول التقنية في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، معرض أسبوع جيتكس للتقنية، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي.

وتجوّل معاليه في أرجاء المعرض الذي تقام دورته الثامنة والثلاثين منذ يوم الأحد 14 أكتوبر وحتى اليوم الخميس على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. واطلع معاليه على أحدث المنتجات والحلول التقنية التي تقدمها الجهات الحكومية وكبرى الشركات العارضة في الحدث. وتفقد أثناء جولته العديد من منصات العارضين، وتحدث مع المسؤولين واطّلع على التقنيات التي تقوم بعروضها أكبر العلامات التجارية الرائدة.