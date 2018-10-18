جمارك دبي توقع مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات مع «دبي الطبية» و«دافزا»

المصدر: دبي ــــ البيان

عززت جمارك دبي جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث قامت الدائرة خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2018 بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات مع سلطة مدينة دبي الطبية، والمنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، استكمالاً لعمليات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتطوير خدمات الحكومة الذكية، ودعم تقدم حكومة دبي إلى الريادة العالمية في كافة المجالات عبر التعاون المثمر بين مؤسسات ودوائر الحكومة، تنفيذاً لخطة دبي 2021، وبما يدعم تحقيق النجاح في استضافة معرض إكسبو 2020.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «يدعم توقيع جمارك دبي مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات مع سلطة مدينة دبي الطبية والمنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» تسهيل وصول الإدارات المعنية فيهما إلى المعلومات الجمركية حول الشركات والمستثمرين في هاتين المنطقتين، ما يمكننا من تطوير التعاون والتنسيق المشترك لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين من أجل إسعادهم، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على الوصول إلى أعلى مستويات التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع».

وأكد أن الدائرة تستكمل من خلال توقيع مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات مع الشركاء الاستراتيجيين جهودها لإنجاز الربط الإلكتروني مع كافة الدوائر والمؤسسات، لضمان تسهيل المعاملات التي تتطلب جهداً مشتركاً مع هذه الدوائر والمؤسسات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية المتكاملة للمتعاملين.

وقال ناصر المدني مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: «تُسهم شراكتنا الاستراتيجية مع جمارك دبي في دعم مساعي دافزا الرامية لإثراء تجربة متعامليها التي تتصدر سعادتهم قائمة أولوياتنا. فتوجهات دافزا تنسجم مع التوجهات الحكومية لتسهيل مزاولة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى الدولة وإمارة دبي، عبر توفير منصات خدمية متكاملة ومترابطة ذات معايير عالمية لتضمن بيئة تنظيمية تتصدر قائمة المؤشرات العالمية، سواء على صعيد سهولة مزاولة الأعمال أو جاذبية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستدامتها».

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «تساعد هذه الاتفاقية مع جمارك دبي، أحد رواد الجهات الحكومية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الجمركي، الشركات ذات النشاط التجاري في مدينة دبي الطبية (المنطقة الحرة) على تسريع الحصول على الرمز الجمركي المحلي، وتسهيل إجراءات عملها في المنطقة الحرة وخارجها».