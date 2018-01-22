ورد هذا التساؤل لـ «البيان الاقتصادي» من أحد القراء: كيف ستتم معاملة الخدمات المالية الإسلامية في شأن القيمة المضافة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن منتجات التمويل الإسلامي تعمل غالباً بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دولياً ولكنها منافسة لها ولضمان المساواة وعدم وجود اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية المعروفة دولياً مع المنتجات التمويلية الإسلامية فإنه سيتم معاملتها بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياًوالمقابلة لها.
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