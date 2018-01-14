تلقى «البيان الاقتصادي» هذا التساؤل من أحد القراء: ما الفرق بين الضريبة الصفرية والإعفاءات؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن الفارق أن الأعمال التي تورّد سلعاً خاضعة للصفر مثل خدمات التعليم عليها التسجيل للضريبة ثم استردادها، أما الأعمال التي تورد السلع والخدمات المعفاة لا يمكنها استرداد الضريبة على مشترياتها.

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