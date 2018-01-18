تلقى «البيان الاقتصادي» استفساراً من أحد القراء المقيمين مفاده: كيف ستتم معاملة مبيعات المنتجات المستعملة وكيف يمكن حساب ضريبة على أساس هامش ربح؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه عند شراء سلع مستعملة من خلال شخص مسجل ضريبياً من شخص آخر غير مسجل لغرض إعادة البيع يمكن للشخص المسجل احتساب الضريبة على المبيعات المستعملة والفرق بين سعر شراء السلعة وسعر بيعها هو هامش الربح.
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