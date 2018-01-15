هل يمكن للمحال إصدار فواتير شراء متضمنة الضريبة من دون رقم ضريبي؟

بإلقاء نظرة على عام 2017، وبقراءة ما سيحدث في عام 2018، يمكن القول إن عملة «البتكوين»، المتخفية في مكان ما في أحد خوادم الويب في العالم، شكلت رمزاً لسنة مالية متقلبة عام 2017.