تلقى «البيان الاقتصادي» السؤال التالي من قارئة: هل يمكن للمحال إصدار فواتير شراء متضمنة الضريبة من دون رقم ضريبي؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه لا يمكن ذلك وإلا تعرض مصدر الفاتورة لعقوبات وغرامات إدارية، حيث يجب على المستهلك أو متلقي الخدمة مراجعة الفواتير الضريبية للتأكد من توافر عناصرها الأساسية من رقم السجل الضريبي والسعر شاملاً الضريبة وإظهار قيمة الضريبة في خانة منفصلة.
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