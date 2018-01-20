مشتريات التسوق الإلكتروني تخضع لـ «المضافة»

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن كافة المشتريات التي تتم عبر مواقع التسوق الإلكتروني تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % كغيرها من المشتريات التي تتم بالوسائل التقليدية إذا تم استلام السلع المشتراة إلكترونياً داخل الإمارات.

وأوضحت الهيئة في رسالة توعوية أصدرتها أمس أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإن كافة المواقع الإلكترونية التي تتعدى توريداتها حد التسجيل الإلزامي الذي يبلغ 375000 درهم خلال الإثني عشر شهراً السابقة أو الثلاثين يوماً المقبلة تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة.