تلقى «البيان الاقتصادي» استفساراً من أحد القراء المقيمين... .قمت بشراء أدوات منزلية عبر موقع إلكتروني وعندما تسلمتها وجدت أن الضريبة مسجلة، فهل تشمل «المضافة» مشتريات الإنترنت؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن كافة المواقع الإلكترونية التي تقوم بتوريدات تتعدى حد التسجيل الإلزامي الذي يبلغ 375000 درهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي تضاف الضريبة ضمن فواتير الشراء الصادرة عنها.

قد يهمك أيضا :

هل يستطيع أصحاب المصانع أو المنشآت الإنتاجية استرداد الضريبة المسددة عن مدخلات الإنتاج؟

هل يمكن للمحال إصدار فواتير شراء متضمنة الضريبة من دون رقم ضريبي؟

ما الفرق بين الضريبة الصفرية والإعفاءات؟

هل سيتم تحصيل الضريبة عند استئجار مساحات مكتبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟