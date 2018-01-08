تلقى «البيان الاقتصادي» السؤال التالي من أحد التجار: " هل يمكن للأعمال خصم الرسوم الجمركية مقابل دفعات القيمة المضافة؟ "
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن ضريبة القيمة المضافة تستحق إضافة للرسوم الجمركية المدفوعة من قبل المستورد ولا يمكن خصمها حيث تحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع متضمنة رسوم الجمارك..
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