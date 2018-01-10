تلقى «البيان الاقتصادي» السؤال التالي من قارئة :هل سيتم تحصيل الضريبة عند استئجار مساحات مكتبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن التأجير لأغراض تجارية يخضع للضريبة أياً كان نوع النشاط التجاري.
حيث تعتمد المعاملة الضريبية للعقارات على كونها تجارية أم سكنية وتخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من الضريبة.
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