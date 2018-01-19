ورد استفسار من قارئ لـ « الاقتصادي» يتساءل: هل تخضع كافة معاملات وبوليصات قطاع التأمين لضريبة القيمة المضافة أم أنها غير مشمولة بالضريبة ؟
وردت «الاتحادية للضرائب» بالرد التالي:
تخضع بوليصات التأمين المتعلقة بقطاعات السيارات والصحة وغيرها للضريبة. لكن تتم معاملة التأمين على الحياة على أنه خدمة مالية معفاة من الضريبة.
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