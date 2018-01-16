تلقى «البيان الاقتصادي» تساؤلاً من أحد رجال الأعمال ... هل يستطيع أصحاب المصانع أو المنشآت الإنتاجية استرداد الضريبة المسددة عن مدخلات الإنتاج؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه بإمكان المصانع أو المنشآت الإنتاجية والأعمال استرداد ضريبة على المدخلات ولكن لن يمكن استرداد نفقات الترفيه والسيارات المستخدمة لأغراض شخصية والنفقات الأخرى المتعلقة بالموظفين.
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