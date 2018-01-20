تلقى «البيان الاقتصادي» استفساراً من صاحب أحد محلات البقالة مفاده: لم أتمكن من تنزيل أو طباعة شهادة التسجيل الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني. ما تفسير ذلك؟

وردت الهيئة الاتحادية للضرائب:

تفسير ذلك أنه إذا تم إصدار رقم تسجيل مبدئي للخاضع للضريبة وتم إبلاغه بذلك بالبريد الإلكتروني فسيتم إصدار الشهادة بعد الانتهاء من مراجعة الطلب بالكامل.

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