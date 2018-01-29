نائب رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي يؤديان الصلاة على جثمان الفقيدة في العين

رئيس الدولة ينعى والدته الشيخة حصة بنت محمد

المصدر:
  • أبوظبي ـ وام والبيان
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نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية، أمس. وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها أمس. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون». وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي 3 أيام، اعتباراً من أمس.

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان. وقال سموه عبر «تويتر»: «خالص العزاء والمواساة لأخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الإمارات الكريم.. ولكل محب للإمارات ولرئيسها.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد. وقال سموه عبر «تويتر»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا والدة رئيس الدولة... الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان... نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة الحافلة بالعطاء لأسرتها وشعب الإمارات ووطنها... رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان».

إلى ذلك، أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صلاة الجنازة، ظهر أمس، على جثمان المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، في مسجد المعترض بالعين.

 

للتفاصيل اقرأ:

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ـــ طحنون بن محمد ينعى الشيخة حصة بنت محمد

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ـــ سلطان وحمدان بن زايد يعزيان طحنون بن محمد

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ـــ سيف بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد

ـــ مفتي مصر ينعى الشيخة حصة بنت محمد

ـــ الأزهر الشريف ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

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