رئيس الدولة يتلقى برقيات تعزية من ملوك وقادة الدول

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تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تعزية ومواساة من ملوك وقادة الدول الشقيقة، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، التي وافتها المنية أمس.

وقد تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية ومواساة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب خادم الحرمين عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من أخيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب سلطان عمان في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وتلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية ومواساة من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب ملك البحرين عن صادق مواساته وخالص تعازيه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب ملك الأردن في برقيته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه، ويلهم آل نهيان والشعب الإماراتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب أمير قطر في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لصاحب السمو رئيس الدولة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب ولي العهد السعودي عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لصاحب السمو رئيس الدولة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب ولي عهد البحرين في برقيته عن صادق مواساته وخالص تعازيه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته.

وتلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية ومواساة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب رئيس الوزراء البحريني عن بالغ تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته.