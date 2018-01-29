حمدان بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية أمس.

وأصدر ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي انتقلت إلى جوار ربها.

وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل نهيان جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.