هزاع بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله ينعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي الفقيدة الغالية الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية فجر أمس، نسأل الله أن يتقبلها جزاء ما قدمت من خير وبر وعطاء وأن يغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل «تويتر».
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96 % من هواتف العاملين في القطاع الصحي تحتوي على بكتيريا
تنتقل مسببات العدوى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بطرق شتى ومن مصادر متنوعة مثل الهواء والماء والغذاء، والأسطح ومن المرضى أنفسهم، والطواقم الطبية، والزوار، وعمال النظافة، والأدوات والأجهزة.
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الحكّام ينعون الشيخة حصـة ويتقدّمون إلى خليفة بخالـص العزاء
نعى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
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رئيس الدولة يتلقى برقيات تعزية من ملوك وقادة الدول
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تعزية ومواساة من ملوك وقادة الدول الشقيقة، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، التي وافتها المنية أمس.
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خليفة ينعى والدته الشيـخة حصة بنت محمد آل نهيان
نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدته المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية أمس.
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد والشيوخ يؤدّون صـلاة الجنازة على جثمان الشيخة حصة بنت محمد
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..
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حمدان بن محمد: نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
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طحنون بن محمد ينعى الشيخة حصة بنت محمد
نعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
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حمدان بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان
نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
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هزاع بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد
بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله ينعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي الفقيدة الغالية الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
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منصور بن زايد يعزي رئيس الدولة في وفاة والدته
نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
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سيف بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد
نعى سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
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سلطان بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى.. ينعى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»..