هزاع بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله ينعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي الفقيدة الغالية الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية فجر أمس، نسأل الله أن يتقبلها جزاء ما قدمت من خير وبر وعطاء وأن يغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل «تويتر».