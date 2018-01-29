طحنون بن محمد ينعى الشيخة حصة بنت محمد

نعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية فجر أمس. وأصدر ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين البيان التالي:

«بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية فجر أمس.

وتقدم سموه بخالص العزاء إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.