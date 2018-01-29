منصور بن زايد يعزي رئيس الدولة في وفاة والدته

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية فجر أمس وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة فقيدتنا الغالية والدة سموه، المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، يرحمها الله. كما نعزي شيوخ الإمارات كافة وشعبها الكريم، سائلين المولى عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهمنا الصبر والسلوان.