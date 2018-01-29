سلطان وحمدان بن زايد يعزيان طحنون بن محمد

قدّم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مساء أمس، بقصر غريبة في مدينة العين، واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، بوفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

مواساة

وأعرب سموهما عن صادق مواساتهما في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، داعيين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

كما تلقى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان واجب العزاء من كبار المسؤولين وعدد من المواطنين.

حضور

حضر مجلس العزاء، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، المدير العام لشؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.