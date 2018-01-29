خليفة ينعى والدته الشيـخة حصة بنت محمد آل نهيان

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدته المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية أمس.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها أمس».

وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ3 أيام اعتباراً من يوم أمس، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

عزاء

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية أمس، حيث قال سموه في تدوينات نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خالص العزاء والمواساة لأخي رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة والدته، سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، وعزاؤنا لعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الكريم، ولكل محب للإمارات ولرئيسها، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وجاء في بيان النعي: «بسم الله الرحمن الرحيم، (يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، صدق الله العظيم.

ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور لها، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، ويتقدم سموه لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأصدق التعازي والمواساة، راجياً الله تعالى، أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام».

مواساة

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية أمس. وأصدر ديوان ولي العهد البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور لها، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي انتقلت إلى جوار ربها أمس.

ويعلن الديوان، الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، اعتباراً من يوم أمس. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام، جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونشر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تدوينات جاء فيها: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى، ننعى فقيدتنا، والدة رئيس الدولة، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة الحافلة بالعطاء، لأسرتها وشعب الإمارات ووطنها، رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان».