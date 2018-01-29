حمدان بن محمد: نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية أمس، حيث دوّن سموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «خالص العزاء والمواساة لرئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة والدته، سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم عموم آل نهيان الكرام، الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».