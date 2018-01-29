سيف بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تعزية ومواساة من ملوك وقادة الدول الشقيقة، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، التي وافتها المنية أمس.