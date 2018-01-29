سيف بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
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نعى سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال سموه عبر «تويتر»: إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. نسأل الله أن يغفر لفقيدتنا حصة بنت محمد آل نهيان..

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