آسيا في دار زايد

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يُقام حفل افتتاح نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» التي تنطلق اليوم في نسختها الـسابعة عشرة بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وسيبدأ الحفل الذي تبلغ مدته 13 دقيقة في الساعة السابعة والنصف مساء بأوبريت يحمل عنوان «زانها زايد»، وتليه المواجهة الافتتاحية التي تجمع منتخبنا الوطني مع شقيقه البحريني في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، أن تنظيم بطولة كأس آسيا بنسختها الجديدة يمثل أهمية تاريخية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم سموه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لدورهم الريادي الداعم لتعزيز التقدم الرياضي بكافة محاوره.

وقال سموه: «نستقبل عام التسامح باستضافة البطولة القارية، بمشاركة 24 منتخباً، لتواصل الإمارات ريادتها بنهجها ذي الرسالة السامية في ظل تعايش جميع الثقافات على أرضها، حيث تمثل الرياضة واستضافة البطولات الرياضية الكبيرة جسراً للتواصل والتقارب والتلاقي بين شعوب العالم، كما أنها ترسخ رسالة السلام التي تتبناها الدولة وقيادتها الرشيدة في نهجها الحكيم».

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