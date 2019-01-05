أصحاب الهمم في ضربة البداية

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

دائماً ما يدعم أصحاب الهمم منتخبنا الوطني لكرة القدم وينبع هذا الدعم والمساندة من الحس الوطني الذي تتميز به هذه الفئة التي قدمت نجاحات كبرى في رياضات أصحاب الهمم مدركة أهمية تقديم المؤازرة لأبيضنا في كأس آسيا.

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن دعم منتخبنا الوطني لكرة القدم في مشواره الآسيوي واجب وطني على الجميع، مشيراً إلى أن «أصحاب الهمم» سيقفون خلف «الأبيض» كما عودونا دائماً كونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع وقال: تم عمل الترتيبات اللازمة لتنظيم مجموعات من أصحاب الهمم تذهب للملاعب لدعم «الأبيض»، بينما هناك مجموعات أخرى ستذهب بوسائل النقل الخاص بها، وهذا تذكير لأصحاب الهمم للحضور ومؤازرة «الأبيض».

توقع

وتوقع تقديم منتخب الإمارات مردوداً طيباً في مبارياته وتحقيق نتائج إيجابية عقب دخوله الأجواء الرسمية للبطولة التي تختلف عن نظيرتها الودية، مشيراً إلى أنه من المهم صعود «الأبيض» من دور المجموعات وبلوغ الأدوار التالية حيث يتعامل كل مدرب «بتكتيكه الخاص»، وقال: عاملا الأرض والجمهور دافع كبير للمنتخب لتقديم أداء جيد، متوقعاً فوز الإمارات في لقاء اليوم أمام نظيره البحريني ليس تقصيراً من قبل المنتخب الشقيق، لكن لحماس منتخبنا ورغبته في الفوز في ضربة البداية.

واجب

وأكد بطلنا الأولمبي محمد خميس: إن دعم منتخبنا واجب وطني على الجميع بدون توجيه دعوات أو تنظيم فعاليات خاصة لأصحاب الهمم للحضور في المدرجات، والذين كانوا يطالبون في الماضي بالمساواة مع الأسوياء وبفضل الله ودعم قادتنا تحقق هذا الأمر، لذا فإن مساندة أصحاب الهمم لمنتخبنا ينبع من حسهم الوطني، وقال: إن دعم منتخبنا لابد وأن يستمر طوال أيام البطولة وليس في ضربة البداية فحسب، وأن نتجنب الانتقادات، خصوصاً في المباريات الأولى.