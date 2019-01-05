دوري الخليج العربي.. 2 من 56 في كأس آسيا

أبوظبي - أحمد عيسى

يظهر الأردني ياسين البخيت لاعب نادي دبا الفجيرة والأوزبكي شوكوروف مع منتخبي بلادهما في بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» التي تنطلق اليوم، ويمثل اللاعبان جميع أجانب دوري الخليج العربي البالغ عددهم 56 لاعبا يشاركون مع 14 ناديا، ويبدو واضحا تأثر اللاعب الآسيوي بإلغاء قرار إلزام الأندية بالتعاقد مع لاعب من قارة آسيا والذي كان معمولا به في المواسم السابقة.

وساهم دوري الخليج العربي بشكل واضح في تطوير مستوى ياسين البخيت «30 عاما» الذي كانت بدايته مع نادي حتا موسم 2015-2016 لكن تم الاستغناء عنه بعد أشهر قليلة لينتقل إلى دبا الفجيرة الذي هيأ له أجواء الإبداع وأكمل معه الموسم بنجاح ليواصل بعدها مسيرة تألقه ومشاركته أساسيا في التشكيلة.

وبعد تألقه اللافت في دورينا تم استدعاؤه للمنتخب بعد فترة من الغياب عن صفوفه وكانت المرة الأولى بواسطة الدكتور عبد الله مسفر قبل عامين عندما تولى تدريب النشامي، وما زال يحافظ على تواجده بالمنتخب الذي شارك معه سابقا في 41 مباراة دولية ويتوقع أن يشارك معه أساسيا في البطولة القارية.

ويشكل أيضا لاعب الشارقة شوكوروف حضورا مع منتخب بلاده أوزبكستان الذي يعتمد على مجهوده الوافر في منتصف الملعب، وانضم شوكوروف للشارقة مع بداية الموسم الحالي محققا معه نجاحا مذهلا أغرى ناديه بتجديد التعاقد معه حتى 2022، خاصة أنه لاعب صغير السن وينتظر منه الكثير، وشارك اللاعب الأوزبكي البالغ من العمر 22 عاما مع منتخب بلاده في 21 مباراة دولية، ويخطط لظهور مشرف كأس آسيا وتقديم مستويات جيدة مستفيدا من المساندة التي سيحظى بها من قبل جماهير نادي الشارقة.