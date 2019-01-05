تيفو الافتتاح.. «بالروح بالدم نفديك يا علم»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعدت رابطة جماهير منتخبنا الوطني لكرة القدم العدة لدعم «الأبيض» في مباراته الافتتاحية أمام نظيره البحريني مساء اليوم في افتتاح كأس آسيا «الإمارات 2019». وجهزت الرابطة «تيفو» ضخم للظهور في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية قبل مباراة الافتتاح مباشرة لدعم المنتخب واللاعبين في المهمة الوطنية.

وقال إبراهيم الحوسني منسق رابطة جماهير منتخبنا الوطني في كأس آسيا إن التيفو الذي تم تجهيزه سيكون عبارة عن ألوان علم الإمارات ويحمل عبارة «بالروح بالدم نفديك يا علم» وسيغطي الواجهة الأمامية لمدرجات استاد مدينة زايد الرياضية بالكامل.

وأضاف الحوسني، أن الرابطة أعدت كذلك لافتات تحفيزية للاعبي المنتخب الوطني، وسيتم توزيع أعلام وشالات وقمصان على الجماهير في المدرجات، مشيراً إلى أن الرابطة شكلت ولأول مرة حساباً رسمياً لجماهير الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم «UAE FANS1» يعرض كل المعلومات الخاصة بالجماهير الراغبة في حضور المباريات، والتنسيق بين «تويتر» روابط الجماهير بمختلف أندية الدولة للتواصل مع الجماهير والرد على استفساراتها طوال البطولة وبحيث تكون التغريدات موحدة بين كل الحسابات الجماهيرية.

شعار

كما أشار إلى أن الرابطة شكلت شعاراً خاصاً بالجمهور من خلال حملة أطلقتها بعنوان «نخلص معاً» وهي مقولة مأخوذة عن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتهدف إلى التأكيد على ضرورة الإخلاص في العمل مما يحفز منتخبنا الوطني واللاعبين.

وأوضح الحوسني، أن الرابطة عقدت اجتماعاً قبل أسبوع بحضور جميع الشباب أعضاء الرابطة من المتطوعين من روابط الجماهير بمختلف أندية الدولة وتشكيل لجان مصغرة تختص كل واحدة بعمل معين من أجل دعم المنتخب في المباريات، مشدداً على أهمية الحضور جماهير الإمارات بمختلف انتماءاتها لتشجيع «الأبيض» وأهمية الحضور المبكر إلى استاد مدينة زايد الرياضية قبل مباراة الافتتاح مع البحرين تفادياً للازدحام. منوهاً إلى أن الرابطة تقف وبقوة خلف منتخبنا الوطني والجماهير سيكون لها دور كبير في مؤازرة اللاعبين وتشجيعهم وبث الحماس في نفوسهم طوال المباراة.