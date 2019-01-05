مركز إعلامي فخم في نادي النصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قامت مجموعة دبي بتجهيز مركز إعلامي فخم بنادي النصر يتسع لـ 200 شخص، وهو عبارة عن خيمة كبيرة مكيفة ومجهزة بأرقى الخدمات وشاشـة كبيرة بتكلفة بلغت نحو مليون درهم.

ونال المركز الإعلامي بنادي النصر إعجاب الوفود الإعلامية التي زارته أمس من مختلف الدول المشاركة في البطولة، حيث أثنى الجميع على جودة الخدمات وتوافر الإنترنت السريع.

وسيعزز هذا المركز، الذي تم إنشاؤه قريباً من استاد آل مكتوم، دور المركز الإعلامي الرئيسي داخل الملعب، كونه سيفتح منذ الساعات الأولى في الصباح ويستمر في تقديم خدماته حتى الساعات المتأخرة من الليل.