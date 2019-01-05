«البيان».. حضور بارز في المراكز الإعلامية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتزين المراكز الإعلامية لكأس آسيا بالعدد اليومي للملحق الرياضي لجريدة «البيان» الذي تقرر توزيعه على المراكز الإعلامية الثمانية للبطولة، حيث تقدم الصحيفة ملحقاً مميزاً يواكب آخر أخبار ومتابعات كأس آسيا، حيث تم تخصيصه للحدث القاري المهم الذي تستضيفه الدولة، إضافة إلى الملحق الرياضي العادي الذي يصدر بصورة يومية.

ويبلغ عدد المراكز الإعلامية ثمانية مراكز موزعة على الملاعب التي تستضيف المباريات وهي: استاد مدينة زايد الرياضية، واستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، واستاد آل نهيان، واستاد آل مكتوم، واستاد راشد، واستاد الشارقة، حيث تتواجد «البيان» بين يدي الإعلاميين ورواد المراكز الإعلامية.