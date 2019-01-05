10 وصايا من نجوم الزمن الجميل لعبور البحرين

المصدر: دبي-العوضي النمر

قبل أن يطلق حكم مباراة الإمارات مع البحرين في افتتاح منافسات كأس آسيا الليلة، صافرة البداية للمباراة،يقدم خليل غانم وإسماعيل راشد وعيسى مير وبدر حارب وحسن إسماعيل،وصفة الفوز لنجوم «الأبيض» تشمل 10 وصايا لاجتياز اختبار البداية، والسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق حلم الجماهير بالمنافسة على اللقب وتهدف إلى أن يكون منتخبنا رقماً صعباً خلال البطولة.

وأشار إسماعيل راشد إلى أن التركيز سلاح فعال لتحقيق الهدف المطلوب، بينما أكد خليل غانم ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس، وألمح عيسى مير إلى أهمية تهدئة اللاعبين تجنباً لتعدد الضغوط، وطالب بدر حارب بنسيان نتائج الوديات وأي أجواء سلبية سابقة والتركيز في الملعب فقط، وقال حسن إسماعيل«اجتياز ضربة البداية يزيل الرهبة».

ولم ينس نجوم كرة الإمارات التركيز على الجوانب المعنوية والنفسية لكونها صاحبة الكلمة العليا، إضافة إلى الجوانب الفنية التي تعزز من الأداء وتضيئ الإشارة الخضراء أمام اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرص الوصول إلى المباراة النهائية. ويرصد «البيان الرياضي» الوصايا العشر من نجوم الزمن الجميل في النقاط التالية: