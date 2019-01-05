جدول مباريات كأس آسيا 2019

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السبت 5 يناير 2019

20.00 الإمارات ــ البحرين - استاد مدينة زايد الرياضية

الأحد 6 يناير 2019

15.00 استراليا ــ الأردن - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

17.30 تايلاند ــ الهند - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

20.00 سوريا ــ فلسطين - استاد نادي الشارقة

الاثنين 7 يناير 2019

15.00 الصين ــ قيرغيزستان - استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 كوريا الجنوبية الفلبين - استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 إيران اليمن - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الثلاثاء 8 يناير 2019

17.30 العراق فيتنام - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 السعودية كوريا الشمالية - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

الأربعاء 9 يناير 2019

15.00 اليابان تركمنستان - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 أوزبكستان عمان - استاد نادي الشارقة

20.00 قطر لبنان - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الخميس 10 يناير 2019

15.00 البحرين تايلاند - استاد آل مكتوم بنادي النصر

17.30 الأردن سوريا - استاد خليفة بن زايد بنادي العين

20.00 الهند الإمارات - استاد مدينة زايد الرياضية

الجمعة 11 يناير 2019

15.00 فلسطين استراليا - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

17.30 الفلبين الصين - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

20.00 قيرغيزستان كوريا الجنوبية - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

السبت 12 يناير 2019

15.00 فيتنام ايران - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 اليمن العراق - استاد نادي الشارقة

20.00 لبنان السعودية - استاد آل مكتوم بنادي النصر

الأحد 13 يناير 2019

15.00 كوريا الشمالية قطر - استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 عمان اليابان - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 تركمنستان أوزبكستان - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

الاثنين 14 يناير 2019

20.00 الإمارات تايلاند - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

20.00 الهند البحرين - استاد نادي الشارقة

الثلاثاء 15 يناير 2019

17.30 استراليا سوريا - استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 فلسطين الأردن - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الأربعاء 16 يناير 2019

17.30 كوريا الجنوبية الصين - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 قيرغيزستان الفلبين - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

20.00 إيران العراق - استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 فيتنام اليمن - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الخميس 17 يناير 2019

17.30 اليابان أوزبكستان - خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 عمان تركمنستان - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

20.00 السعودية قطر - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 لبنان كوريا الشمالية - استاد نادي الشارقة

دور الــ 16 الأحد 20 يناير 2019

15.00 أول المجموعة B ثالث المجموعة A/C/D - استاد آل مكتوم بنادي النصر

18.00 ثاني المجموعة A ثاني المجموعة C - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

21.00 أول المجموعة D ثالث المجموعة B/E/F - استاد محمد بن زايد - بنادي الجزيرة

الاثنين 21 يناير 2019

15.00 أول المجموعة F ثاني المجموعة E - استاد نادي الشارقة

18.00 ثاني المجموعة B ثاني المجموعة F - استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

20.00 بطل المجموعة A ثالث المجموعة C/D/E - استاد مدينة زايد الرياضية

الثلاثاء 22 يناير 2019

17.00 أول المجموعة C ثالث المجموعة A/B/F - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

20.00 أول المجموعة E ثاني المجموعة D - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

ربع النهائي الخميس 24 يناير 2019

17.00 الفائز من مباراة 37 الفائز من مباراة 40 - استاد آل مكتوم بن بنادي النصر

20.00 الفائز من مباراة 38 الفائز من مباراة 39 - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الجمعة 25 يناير 2019

17.00 الفائز من مباراة 43 الفائز من مباراة 44 - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 الفائز من مباراة 42 الفائز من مباراة 41 - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

نصف النهائي الاثنين 28 يناير 2019

18.00 الفائز من مباراة 46 الفائز من مباراة 45 - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الثلاثاء 29 يناير 2019

18.00 الفائز من مباراة 47 الفائز من مباراة 48 - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الجمعة 1 فبراير 2019

يحدد لاحقاً

النهائي

18.00 الفائز من مباراة 49 الفائز من مباراة 50 - استاد مدينة زايد الرياضية