ملاعب آسيا.. أيقونات عالمية

يحتضن ملعب مدينة زايد الرياضية ضربة البداية بين منتخب الإمارات مستضيف البطولة وشقيقه البحريني، ويشهد الملعب نفسه مسك ختام العرس الآسيوي. أُسّس استاد مدينة زايد الرياضية عام 1980، ويعتبر أهم وأكبر ملاعب البطولة، تبلغ سعته 43 ألف متفرج ويعد أكبر ملاعب كرة القدم في الإمارات.

ملعب مدينة زايد..

دبي - علي الظاهري

تستضيف 8 ملاعب 51 مباراة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019، وهي استاد مدينة زايد الرياضية، استاد محمد بن زايد، استاد آل نهيان، في أبوظبي، وفي مدينة العين استاد خليفة بن زايد، استاد هزاع بن زايد، وفي دبي، استاد راشد بنادي شباب الأهلي، استاد آل مكتوم بنادي النصر، واستاد نادي الشارقة بالإمارة الباسمة. وشهدت الملاعب التي تعتبر بمنزلة «أيقونات عالمية» بعض أعمال التطوير والتحديث بما يتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية، لتواكب أفضل ملاعب العالم مما يتيح تجربة مميزة للفرق والجماهير الموجودة على أرض الإمارات.

استاد محمد بن زايد..

يعتبر استاد خليفة بن زايد أحد ملاعب نادي العين هو دانة وسط «دار الزين»، واستضاف استاد خليفة بن زايد منذ افتتاحه عام 1971 عدداً من البطولات العالمية . وفي عام 2002 خضع الاستاد إلى عملية إعادة بناء اعتمدت أحدث التصاميم الفنية المعمارية، ليصبح علامة مميزة تتماشى مع التطور العمراني الرياضي في دولة الإمارات.

استاد خليفة بن زايد

استاد راشد

استاد آل مكتوم

ارتدى استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي ثوباً جديداً بعد تعرضه لعملية إحلال شبه كاملة، ويعتبر أحدث ملاعب البطولة، ويتميز بألوانه الفيروزية الزرقاء الجذابة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 15 ألف متفرج، وأرضيته قريبة من المدرجات، إضافة إلى أن أعمال توسعة الاستاد شملت كل المرافق الإدارية والعيادة الطبية وصالة الجيم والمركز الإعلامي الذي سيتسع لـ200 إعلامي وقاعة المحاضرات و4 غرف لتبديل الملابس للاعبين وغرفتين للحكام ومنظومة إلكترونية متطورة لتعزيز الأمن والسلامة داخل الملعب .

خضع استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي لعمليات تطوير موسعة بعد افتتاحه عام 1980 تحت اسم ملعب الجزيرة، وتم تجديده خلال العامين 2006 - 2009، وسمي بملعب محمد بن زايد. وتبلغ سعته الاستيعابية 42.056 مقعداً.ويطلق عليه اسم «ملعب الانتصارات»،لأنه شهد الكثير من الانتصارات المهمة لمنتخباتنا الوطنية المختلفة.

يطل استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، بإطلالة عالمية جديدة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019، وتبلغ طاقته الاستيعابية 15 ألف متفرج بعد أن كان في السابق 10 آلاف متفرج، وخضع في الأيام الماضية لأعمال صيانة وتطوير متكاملة، وتم وضع مدرجات مؤقتة خلف المرميين، بهدف رفع طاقة الاستيعاب للجماهير.

استاد آل نهيان هو ثالث الملاعب المستضيفة لكأس آسيا في أبوظبي، ويطل الملعب، الذي يقع في وسط العاصمة، بحلة جديدة بعد أن خضع لسلسلة من التجديدات، شملت زيادة سعته إلى 15500 ألف متفرج بزيادة 4500 مقعد عن سعته السابقة. يتميز استاد آل نهيان، الذي أُسس عام 1966، بمواصفات عالمية بعد عملية توسعة شاملة.

استاد الشارقة

شهد استاد الشارقة ملعب «الإمارة الباسمة» استضافة العديد من الأحداث والمسابقات، أبرزها بطولة دول مجلس التعاون للأندية الأبطال 1988 والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري 1988 ونهائيات كأس العالم للشباب 2003 ونهائيات كأس العالم للشباب 2013. وتبلغ سعة المدرجات الاستيعابية 14450 متفرجاً ارتفاعاً من 12 ألف متفرج في السابق.