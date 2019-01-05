زاكيروني: هدفنا الفوز بلقب البطولة

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

أكد الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني أن هدفه الفوز بلقب البطولة، معتمداً على خبرته الطويلة في الأحداث العالمية المهمة، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي الذي أقيم مساء أمس، عندما حضر إلى المنصة بكل هدوء وتحدث بثقة أمام وسائل الأعلام التي احتشدت في قاعة استاد مدينة زايد منذ وقت مبكر. وظهرت الثقة في إفادات المدرب الإيطالي الذي عبر عن فخره كونه مدرباً لمنتخب الإمارات، ذاكراً انه سعيد بقيادة الأبيض منذ عام، وأنه طوال هذه الفترة ظل يعمل من أجل الهدف الرئيسي الذي يتمثل في الفوز بكأس آسيا، ذاكراً أن هذه البطولة تمثل الكثير لجماهير الإمارات الذين ينتظرون أداءً مميزاً يليق بالمنتخب وسمعته والاهتمام الذي وجده من اتحاد الكرة وكل المسؤولين خلال الفترة الماضية.

منتخب قوي

من جهته قال التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب البحرين، إن فريقه جاهز لمباراة اليوم، وإنه يعلم الكثير عن المنتخب الإماراتي ويحترم قوة «الأبيض» الذي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين. وأضاف:«نعلم أن منتخب الإمارات هو المرشح الأول للتأهل عن المجموعة الأولى ولكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء قوي في المباراة الافتتاحية، وسعداء باللعب أمام البلد المضيف في افتتاح البطولة خاصة وأن الأجواء في المباريات الافتتاحية دائماً ما تأتي إيجابية في ظل الحضور الجماهيري الغفير المتوقع في المدرجات».

وأردف:«جاهزون للبطولة ولمواجهة الإمارات في المباراة الأولى، ربما لسنا المرشح الأفضل في المجموعة الأولى ولكن الأهم بالنسبة لنا أن نقدم الكرة البحرينية بشكل جيد، وبمستوى يرضي الجماهير لأن ما يهمنا أن الظهور بأداء كروي ممتع». وأكد سكوب جاهزية جميع لاعبي المنتخب البحريني رغم الإصابات الطفيفة التي عانى منها بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى جاهزية المهاجم عبد الله يوسف.