نقاط الافتتاح هدف «الأبيض» أمام البحرين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق - أحمد عيسى

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يفتتح منتخب الإمارات بطولة كأس آسيا 2019، عندما يلتقي عند الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بنظيره البحريني في مواجهة آسيوية بنكهة خليجية، سيكون التحدي فيها حاضراً على كسب نقاط البداية، بعد أن تسلح كل منتخب بأفضل النجوم وبسلسلة من التدريبات والمعسكرات الجادة والمباريات الودية الدولية القوية، مع توفر طموح التأهل عن المجموعة الأولى التي يلعب بها المنتخبان بجانب كل من تايلاند والهند.

وظل «الأبيض» في حالة تحضيرات مستمرة تحت قيادة مدربه الإيطالي زاكيروني الذي تولى مهمة تدريبه قبل عام، لكن إعداده للحدث القاري المهم بدأ قبل 5 أشهر بشكل جاد نفذ خلالها برنامجه الفني بالكامل وسط دعم كبير من قبل اتحاد الكرة.

وتوصل زاكيروني مؤخراً إلى قائمة الـ 23 لاعباً التي تم اعتمادها رسمياً لخوض البطولة، وظلت القائمة في معسكر مغلق بدبي قبل الانتقال يوم الأربعاء الماضي إلى أبوظبي التي أدى بها 3 تدريبات كان آخرها مساء أمس والذي وقف خلاله الجهاز الفني على جاهزية عناصره والتشكيلة التي سيعتمد عليها في اللقاء مع وضع تكتيك اللقاء، ويرجح غياب المدافع إسماعيل أحمد عن مباراة اليوم بسبب عدم الجاهزية.

ويتطلع البحرين إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام «الأبيض» في مستهل مشواره تمنحه دفعة من أجل التأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة الأولى، إذ يدخل الفريق البطولة بفريق شاب وجيل جديد من اللاعبين يعتمد عليهم المدير الفني التشيكي ميروسلاف سكوب بعد استبعاد الحرس القديم. ورغم تراجع «الأحمر البحريني» في تصنيف المنتخبات للمركز الـ 113 عالمياً في التصنيف الأخير للفيفا إلا أن المنتخب يعول على النتائج الإيجابية التي حققها في المباريات الودية الأخيرة بعد فوزه على طاجيكستان بخماسية ولبنان بهدف وكوريا الشمالية برباعية.