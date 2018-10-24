المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس عن إطلاق مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 وذلك على هامش انعقاد الحلقة الشبابية بعنوان لماذا يعد دور الشباب محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018.

وجرى الإطلاق بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، إلى جانب أعضاء من مجالس الشباب المحلية والمؤسسية ومجموعة من الوفود الطلابية من مختلف جامعات الدولة .

وذلك تعزيزاً للجهود الدولية لحكومة دولة الإمارات الرامية إلى إيجاد نماذج وحلول استباقية تدعم مواجهة التحديات المستقبلية بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري لمشاركة الشباب العرب في مسيرة التنمية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة هي من النماذج التي يحتذى بها في تمكين الشباب وترسيخ مشاركتهم في شتى المجالات، حيث يأتي إطلاق منصة شبابية ذات توجهات عالمية تماشياً مع التنمية المستدامة 2030، لتشكل داعماً مهماً وأساسياً في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب وأجيال المستقبل محلياً وعالمياً.

وأضافت معاليها: يجسد إطلاق منصة مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 انعكاساً لنهج راسخ في دولتنا يقوم على توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، بما يساهم في إعداد جيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء ومواصلة تعزيز المكانة التنافسية للدولة في شتى المجالات.

وفي هذا السياق، قال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: ينسجم إطلاق مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 مع استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «شباب 2030»، كما يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى دعم الشباب.

والعمل على إعدادهم وتنمية أفكارهم المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك وفق أسس تقوم على تبني أحدث التقنيات والحلول لجمع بيانات ومعلومات وإحصاءات تعطي صورة دقيقة وواضحة لكل مرحلة، وتكون مساهماً في وضع الاستراتيجيات للتعامل مع متطلبات كل مرحلة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أهداف

بدورها قالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: نؤمن بمسؤوليتنا عن أهداف التنمية المستدامة 2030، ونثق بالدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تحقيقها باعتبارهم من أكبر الشرائح السكانية في العالم.

ويمتلكون إمكانات كبيرة لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة لأن المستقبل الذي نتطلع إليه جميعاً هو مستقبلهم، لذلك فإن دورهم يجب ألا يقتصر على المشاركة في صنع القرار وإنما اتخاذه بما يتناسب مع طاقاتهم وقدراتهم في الابتكار واستشراف المستقبل.

وتتعاون الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع المؤسسة الاتحادية للشباب في استهداف عضوية الشباب في المجلس للفئة العمرية من 15 إلى 35 حيث سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث وذلك دعماً لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو التوازن بين الجنسين.

ويأتي إطلاق المجلس بالتزامن مع إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة شباب 2030.

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